В Астраханской области рост ввода жилья превысил показатели 2024 года

Астраханьстат опубликовал данные о строительстве жилья в регионе за первые девять месяцев 2025 года. С января по сентябрь введено в эксплуатацию 605,6 тыс. кв. м новых площадей, что уже превышает показатели за весь 2024 год, когда было построено 601,3 тыс. кв. м.

Большую часть нового жилья возвели индивидуальные застройщики, построив 3972 дома общей площадью 516,5 тыс. кв. м, что составляет более 85% от всего объема. В сельской местности было построено 329,6 тыс. кв. м жилья. Застройщики, специализирующиеся на многоэтажных зданиях, ввели в эксплуатацию около 90 тыс. кв. м новых квартир.

В целом за период с января по сентябрь 2025 года в регионе было возведено 4069 зданий общей площадью 689,8 тыс. кв. метров.

Нина Шевченко