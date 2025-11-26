В одном из районов Севастополя ввели карантин из-за бешенства у домашних котов

В Нахимовском районе Севастополя ввели карантин по бешенству домашних котов, сообщили в правительстве города-героя.

По данным чиновников, Госветслужба зафиксировала два случая бешенства у домашних котов: один — на Корабельной стороне, второй — в Орловке.

«По результатам исследований в обоих случаях подтвержден диагноз "бешенство". В соответствии с требованиями ветеринарных правил, на часть территории Нахимовского района наложены ограничения — карантин. Проводятся все необходимые мероприятия по недопущению распространения заболевания, в том числе клинический осмотр и вакцинация животных на близлежащих улицах»,—- уточнили в пресс-службе.

Информацию о людях, которые контактировали с зараженными котами, направили в городской департамент здравоохранения и территориальное управление Роспотребнадзора.

В конце октября карантин ввели в Терновском муниципальном округе Севастополя из-за выявления случая заболевания бешенством дикой куницы.

В Азово-Черноморском межрегиональном управлении российской Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору зафиксировали на Крымском полуострове рост числа случаев заболевания бешенством диких животных. При этом, по словам специалистов, эпидемическое благополучие Крыма и Севастополя остается стабильным, без резких вспышек.

Александр Дремлюгин, Симферополь