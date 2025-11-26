Суд лишил петербуржца водительских прав почти на два года из-за чая с коноплей

Петербуржец Дмитрий Агафонов лишился водительских прав из-за чая. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 26 ноября. Молодого человека остановили утром 16 сентября сотрудники ГАИ, он управлял автомобилем Chevrolet в состоянии наркотического опьянения.

Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

В дальнейшем медицинская экспертиза подтвердила факт опьянения. В суде господин Агафонов признал вину и сообщил, что каннабис попал в его организм после употребления китайского чая.

О том, что в чае содержится марихуана, петербуржец узнал из инструкции к напитку. Суд не посчитал молодого человека «чайным пьяницей», в связи с чем забрал права на 1 год и 9 месяцев, а также выписал штраф в размере 45 тыс. рублей.

Андрей Маркелов