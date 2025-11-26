Хоккеисты «Волги» победили «Саяны» в матче Суперлиги

В среду, 26 ноября, ульяновская «Волга» в матче чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги принимала «Саяны» из Абакана. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

«Волга» одержала первую победу в сезоне, набрав четыре очка. Ульяновская команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Саяны» остаются единственной командой, пока не набравшей очков.

Следующий матч «Волга» проведет 29 ноября в Ульяновске против «СКА-Уральский Трубник» из Первоуральска.

Андрей Сазонов