В Астрахани отделение Сбербанка выставлено на торги за 27 млн рублей

АО «Российский аукционный дом» выставил на аукцион отделение Сбербанка, которое располагается в Ленинском районе на ул. Анри Барбюса,17 рядом с Новым мостом через Волгу. Начальная цена торгов чуть более 27 млн руб. Конкурс состоится 8 декабря, заявки принимают до 4 декабря.

В описании объекта указано, что офис располагается на первом этаже многоквартирного дома, площадь помещения составляет 348,3 кв. м. Объект расположен на первой линии ул. Анри Барбюса, что обеспечивает высокий пешеходный и автомобильный трафик. Вблизи находятся Театр оперы и балета, торговый центр «Ярмарка», областная больница и парк Аркадия.

В объявлении также упоминается, что рядом с офисом расположены школы, детские сады и жилые дома. В непосредственной близости находятся остановки общественного транспорта, автовокзал и железнодорожный вокзал.

«Российский аукционный дом» заверяет, что окупаемость объекта составит не более десяти лет и может сократиться при росте ставок.

Нина Шевченко