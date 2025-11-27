Металлурги внутренне не дрогнули

В условиях слабого внутреннего спроса российские металлурги увеличили экспорт арматурного проката за три квартала 2025 года на 60% год к году. Потенциал расширения поставок аналитики видят в странах СНГ с недостатком местных мощностей и на турецком рынке, где идет восстановление строительной активности.

По итогам января—сентября экспорт арматуры из России вырос на 60%, почти до 2,5 млн тонн, подсчитал директор информационно-аналитического центра MMI Михаил Голенков. Большая часть поставок (около 60%) пришлась на страны СНГ. Доля рынков Ближнего Востока и Северной Африки сократилась за год с 45% до 35%. По итогам 2025 года, по прогнозам MMI, экспорт составит 3,1 млн тонн в год. На 2026 год в компании закладывают сохранение этого объема отгрузок, но при существенном ослаблении рубля показатель может быть больше, говорит Михаил Голенков.

Российские металлурги наращивают экспорт на фоне снижения внутреннего потребления. По оценкам «Северстали», спрос в строительстве в 2025 году сократится на 10% после падения на 6% годом ранее.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов видит потенциал расширения поставок. Так, по его словам, Турция в 2025 году почти вдвое увеличила закупки черных металлов из России, включая арматуру, в связи с необходимостью восстановления строительной инфраструктуры. Рейтинговое агентство «Русмет» оценило экспорт арматуры из России в Турцию примерно в 200–250 тыс. тонн в третьем квартале. В квартальном выражении рост оценивается в 10–15%, в годовом — в 20–30%, что в «Русмете» объясняют восстановлением турецкого строительного рынка.

Аналитики Б1 в своем обзоре указывают на возможное значимое увеличение поставок арматуры, катаной и фасонной продукции в Узбекистан до 2030 года — суммарно на 1,2 млн тонн — из-за дефицита мощностей и развития экономики. До 2035 года прогнозируется и увеличение потребления металла в Азербайджане и Белоруссии на 56%.

По словам Дмитрия Орехова, рост экспорта в сочетании с увеличением себестоимости производства, затрат на логистику и ослаблением рубля может поддержать цены на арматуру в ноябре—декабре. По данным «Русмета», арматура в портах Черного моря постепенно дорожает с начала ноября. На третьей неделе месяца котировки прибавили 0,38%, увеличившись до 37,36 тыс. руб. за тонну (FOB). Но это на 25,3% меньше, чем годом ранее. В «Эйлер» стоимость арматуры на внутреннем рынке на четвертый квартал 2025 года оценивают в 38,5 тыс. руб. за тонну. По прогнозам аналитиков, к концу 2026 года котировки могут вырасти на 21,9%, до 46,9 тыс. руб. за тонну.

Александр Шевелев, гендиректор «Северстали» июле 2025 года, «Прайм»: Мы пытаемся выйти на экспорт… более сложных продуктов, на которые более высокая премиальная цена.

В MMI в ноябре фиксируют стагнацию цен производителей и трейдеров на арматуру, но в декабре допускают повышение в пределах 500 руб. за тонну из-за роста тарифов ОАО РЖД, говорит Михаил Голенков. По его словам, в долгосрочной перспективе, вплоть до декабря 2026 года, увеличение стоимости арматуры будет сдержанным и обусловленным в первую очередь ростом затрат металлургов, а не повышенным спросом со стороны жилищного строительства.

По прогнозам MMI, цена на арматуру диаметром 12 мм А500С у производителей в центральной части России достигнет пика — 52 тыс. руб. за тонну с НДС — в мае 2026 года, после чего останется около 51,5 тыс. руб. за тонну до конца года. Дмитрий Орехов допускает, что в 2026 году арматура может подорожать на 15–20% с учетом восстановления спроса и ограничения предложения. В «Русмете» прогнозируют, что цены стабилизируются в 2026 году на уровне 52–55 тыс. руб. за тонну при отсутствии резких изменений на сырьевых рынках.

Директор департамента сметного ценообразования ГК «Гранель» Елена Миронова говорит, что компания фиксирует рост цен на арматуру, но это не постоянная тенденция этого года: «С начала года наблюдались небольшие колебания как в одну, так и в другую сторону». Президент ГК «Основа» Александр Ручьев добавляет, что девелоперские компании в расчете себестоимости закладывают среднюю цену, поэтому краткосрочные колебания практически не влияют на отрасль.

Полина Трифонова, Дарья Андрианова