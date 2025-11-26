Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 20:38

Находящийся в СИЗО пермский активист внесен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Константина Окунева (внесен в перечень террористов и экстремистов). Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. Сейчас он проходит обвиняемым по уголовному делу о призывах террористической деятельности.

Фото: архив Ъ-Прикамье

Фото: архив Ъ-Прикамье

Константин Окунев (внесен в перечень террористов и экстремистов) был задержан в октябре этого года. По версии следствия, он администрировал телеграм-канал, в котором содержались призывы к насилию в отношении главы государства. Сам активист вины не признает, по его мнению, у следствия нет доказательств, что именно он администрировал телеграм канал и причастен к распространению спорных постов.