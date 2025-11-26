Футболисты «Оренбурга» крупно проиграли «Краснодару» в матче Кубка России

В среду, 26 ноября, в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ «Фонбет» Кубка России сезона-2025/2026 «Краснодар» разгромил «Оренбург» со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Хозяева по итогам двух матчей вышли в полуфинал с общим счетом 7:1. В составе краснодарской команды мячи забили Никита Кривцов, Джон Кордоба, Жоау Батчи и Жубал.

В полуфинале Пути РПЛ «Краснодар» встретится с победителем пары ЦСКА — «Динамо» (Махачкала). «Оренбург» продолжит участие в турнире в Пути регионов.

Андрей Сазонов