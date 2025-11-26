Спрос на ранние зимние бронирования в Петербурге вырос почти на 50% к прошлому году

Спрос на ранние зимние бронирования жилья для зимних поездок в Санкт-Петербурге вырос почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Такими данными поделился с «Ъ Северо-Запад» сервис Bronevik.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По данным компании, на Северную столицу приходится 13% всех ранних зимних бронирований в России, что позволило городу войти стать вторым в рейтинге самых востребованных направлений. Лидирует Москва (19%), третье место занимает Мурманск (8%).

Средний чек за ночь при раннем бронировании вырос за год на 5% и составляет 7,7 тыс. руб. Туристы обычно бронируют проживание на три ночи.

В топ-5 направлений по приросту бронирований вошли четыре населенных пункта Северо-Западного федерального округа: первое место занял Мурманск (+251%), далее идут Териберка (+179%), Хужир (+143%), Петербург (+48%) и Светлогорск (+46%).

Артемий Чулков