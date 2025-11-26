Власти Самарской области призвали обеспечить защиту объектов ТЭК от БПЛА

В среду, 26 ноября, в Самаре под руководством губернатора Вячеслава Федорищева прошло заседание оперативного штаба по оказанию содействия Вооруженным Силам России. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что в условиях частых атак беспилотников главной задачей остается безопасность населения и защита критической инфраструктуры. По словам губернатора, безусловным приоритетом для регионального правительства является выполнение задач по организации эффективной защиты объектов топливно-энергетического комплекса и других жизненно важных объектов.

По итогам совещания глава региона поставил перед профильными ведомствами ряд конкретных задач.

Андрей Сазонов