Власти Самарской области призвали обеспечить защиту объектов ТЭК от БПЛА

В среду, 26 ноября, в Самаре под руководством губернатора Вячеслава Федорищева прошло заседание оперативного штаба по оказанию содействия Вооруженным Силам России. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что в условиях частых атак беспилотников главной задачей остается безопасность населения и защита критической инфраструктуры. По словам губернатора, безусловным приоритетом для регионального правительства является выполнение задач по организации эффективной защиты объектов топливно-энергетического комплекса и других жизненно важных объектов.

По итогам совещания глава региона поставил перед профильными ведомствами ряд конкретных задач.

