Работу «Шашлычки» на Некрасова приостановили из-за санитарных нарушений и шума

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО «В ритме на Грани» по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). В заведении общепита в центре города была выявлена антисанитария.

Жилое здание по адресу: ул. Некрасова, д. 30, литер. А, помещение 1-Н в центре Санкт-Петербурга, где расположен ресторан «Шашлычка»

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, выездная проверка показала, что адресу: ул. Некрасова, д. 30, литер. А, помещение 1-Н (там расположен ресторан «Шашлычка» — «Ъ») допущены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, а именно: не обеспечена последовательность технологических процессов, на предприятии в достаточном количестве отсутствует моечное оборудование и инвентарь, обезличена пищевая продукция, присутствуют полуфабрикаты с истекшим сроком годности и продукция без маркировки изготовителя и т.д.

Сторона защиты ООО «В ритме на грани» пояснила, что компания уже частично устранила нарушения, вину признает, на сегодняшний день деятельность предприятия прекращена.

Также на ресторан пожаловалась одна из местных жительниц, которая заявила о шуме в заведении в дневное и ночное время. Помимо этого, в результате деятельности предприятия, по словам заявительницы, во дворе жилого дома много грязи, антисанитария, а в квартире стоит невыносимый запах.

В итоге суд назначил компании наказание в виде административного приостановления деятельности заведения общественного питания. Его закрыли на 90 суток.

Андрей Цедрик