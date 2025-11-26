Под Астраханью несанкционированная свалка нанесла ущерб почвам на полмиллиарда

В Володарском районе Астраханской области обнаружена несанкционированная свалка площадью 56,7 тыс. кв. м. Об этом сообщили в Нижне-Волжском управлении Росприроднадзора.

На участке зафиксированы твердо-коммунальные и бытовые отходы. Земля относится к неразграниченной собственности, поэтому ответственность за соблюдение экологических норм ложится на местную администрацию. В связи с этим ей направлено предостережение.

Экологи оценили ущерб почвам в 486,6 млн руб. Если вред не будет возмещен в добровольном порядке, Росприроднадзор намерен обратиться в суд.

Нина Шевченко