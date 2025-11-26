В Сириусе стартовал юбилейный Конгресс молодых ученых

В среду, 26 ноября, на федеральной территории Сириус в пятый раз стартовал Конгресс молодых ученых. Данное мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий (2022–2031).

В первый день конгресс посетил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Перед пленарным заседанием он осмотрел стенды выставки вместе с главой Сириуса Еленой Шмелевой. На одной площадке были представлены изобретения, значительно отличающиеся по своему назначению. К примеру, инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Сириус» представил механическую руку, способную в будущем заменить человека при сборе урожая. Во время выставки роботизированный сборщик тренировался на яблоках (на фото).

Чуть в глубине на стенде демонстрировался новый БПЛА. «Это тяжелый беспилотник с полезной нагрузкой в 200 кг. Его уникальность заключается в высокой устойчивости при работе в сложных метеоусловиях — при ураганах и в горах. Разработка российская, ждем нашего двигателя»,— рассказал руководитель ИНТЦ «Сириус» Дмитрий Чернышов.

«В этом году конгресс собрал участников из более чем 100 стран. Нужно поддерживать уникальную атмосферу, которой славится конгресс,— открытость российской науки, ее масштаб и ценность для нашей страны и всего мира»,— заключил Дмитрий Чернышенко после обхода выставки. В этом году число участников конгресса перевалило за 8,5 тыс., на 40% увеличилось количество бизнес-партнеров, отметил заместитель главы Минобрнауки Денис Секиринский. Сегодня, по его словам, каждый пятый кандидат наук до 35 лет и каждый третий доктор наук до 39 лет принимает участие в конгрессе, в связи с чем «смело можно заявить, что сейчас здесь сконцентрированы лучшие молодые ученые».

Полина Ячменникова