Цены на огурцы выросли на 24% с начала месяца

Инфляция в России на 24 ноября составила 6,92% в годовом выражении против 7,12%. За неделю инфляция выросла на 0,14%, с начала месяца — на 0,40%, а с начала года — на 5,23%. Это следует из данных обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Цены на продовольственные товары выросли на 7,97% год к году. Цены на овощи увеличились на 1,55%год к году, на 5,7% с начала месяца и на 1,29% за неделю с 18 по 24 ноября. Огурцы подорожали на 24,07% с начала месяца и на 5,10% за неделю, а томаты — на 8,54% за ноябрь, на 1,15% н/н.

Бензин за год подорожал на 13,26%, но за текущий месяц упал в цене на 0,64%. Цены выросли и на туристические услуги — на 12,15% год к году (+0,35% с начала ноября). Потребительские цены на непродовольственные товары выросли на 3,50% за год (+0,09% за ноябрь).

За месяц цены сократились на свинину (-0,06%), курицу (-0,20%) и баранину (-1,62%), а также на сливочное масло (-0,48%) и сахар (-1,57%).

В сентябре Минэкономразвития понизило свой прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с апрельских 7,6%, на 2026 год оставило прежним — 4,0%.