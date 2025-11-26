Военным вернули недвижимость

Суд в Москве вынес приговор по уголовному делу о хищении объектов недвижимости Минобороны на сумму свыше 1 млрд руб. Семеро подсудимых во главе с юристом Кантемиром Карамзиным (в прошлом Кокоев) были признаны виновными в создании преступного сообщества (ОПС) и участии в нем, а также в мошенничестве. Юрист Карамзин получил 22 года, остальные фигуранты — от 21 года до 8 лет. Вину никто из них не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кантемир Карамзин

Фото: @friendsgroupkk Кантемир Карамзин

Фото: @friendsgroupkk

Хамовнический райсуд столицы вынес приговор по делу ОПС, занимавшегося хищением имущества Минобороны. Кантемиру Карамзину, Вячеславу Крючкову, Денису Исаеву, Константину Мищенко, Александру Мурасееву, Вадиму Темченко и Вадиму Матикову инкриминировали ст. 210 УК РФ (организованное преступное сообщество) и два эпизода по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). Отметим, что обвиняемым по делу также проходил погибший во время следствия юрист Валерий Кулиш. 12 октября 2021 года он выпал из окна четвертого этажа здания МВД, куда его доставили на очную ставку с одним из фигурантов.

По данным обвинения, ОПС в 2006 году создал Кантемир Карамзин, целью были недвижимость ОАО «Военно-строительное управление Москвы» (ВСУМ), а также рейдерский захват компании «Деласо Венчерус», на которую также была оформлена недвижимость.

55 объектов Минобороны — ряд зданий, в частности в Ружейном переулке, а кроме того, различные сооружения, расположенные в Балашихе и Люберцах (кузница, КПП, баня, склад, столовая, библиотека, гараж, трансформаторная подстанция, эстакада и даже дымовая труба),— были, по материалам дела, похищены фигурантами в 2006–2014 годах.

По версии ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, Кантемир Карамзин и его сообщники, оформив договоры от имени ОАО ВСУМ о внесении под разными предлогами — например, исполнения обязательств по векселю — недвижимости компании в уставный капитал ряда дочерних фирм.

Ущерб от хищения «объектов государственного имущества», находившегося на балансе ОАО ВСУМ, следствие оценило в 283,6 млн руб.

Отметим, что по этому эпизоду сообщником Кантемира Карамзина следствие называет уехавшего за рубеж и объявленного в розыск экс-гендиректора ВСУМ Алексея Душутина. А вот второй эпизод мошенничества касается «обмана» в 2011–2021 годах родителей последнего — Зои и Виктора Душутиных. У них, как утверждает следствие, были похищены активы и доли семи коммерческих фирм: ООО «Сигма-М», ООО «Фирма "Лотосъ"», ООО «Гидромех-5», ООО «Тайгер МСК», ООО «Ноорус», ООО «Лотос-1», ООО «Окский» — общей стоимостью 745,5 млн руб.

Эти компании владели двумя десятками зданий в центре столицы — на Красной Пресне, Арбате, Садовой-Кудринской, Малой Пироговской улицах, недвижимостью в Рязани, а также квартирой в Сочи. Согласно материалам дела, злоумышленники убедили Душутиных-старших переоформить активы на офшорные компании, зарегистрированные на Сейшелах, затем «без ведома фактических собственников» сменили гендиректоров, переоформили фирмы на подконтрольных им лиц, часть их недвижимости стали сдавать в аренду, а имущество продали.

В ходе процесса, который длился с ноября 2023 года, подсудимые вину не признали. Отметим, что в ходе судебного разбирательства господина Карамзина неоднократно удаляли с процесса, в том числе на стадии последнего слова — за нарушение регламента и оскорбление судей (дело рассматривалось судебной тройкой) и прокурора.

В прениях прокурор Татьяна Паршинцева просила признать всех подсудимых виновными, уточнив, что по одному из эпизодов мошенничества — о хищении имущества ВСУМ на 283 млн руб.— уже истек срок давности. Гособвинитель предлагала приговорить господина Карамзина к 21 году колонии, а по совокупности с еще не отбытым сроком (в 2021 году юрист получил по другому делу 8 лет и 4 месяца) — к 22 годам наказания, остальным — от 8 до 20 лет.

В свою очередь, адвокат подсудимого Карамзина Виктория Плеханова заявляла, что расследование по делу было проведено с грубыми нарушениями, отметив, что «сделки по внесению объектов недвижимого имущества ОАО ВСУМ в уставные капиталы дочерних обществ» не были безвозмездными, а следовательно, их нельзя расценивать как хищения.

«Кроме того, Карамзин к этим сделкам не имеет никакого отношения и до 2014 года о компании ВСУМ ничего не знал»,— сказала адвокат.

Предъявленное ее клиенту обвинение она назвала «противоречивым и не соответствующим фактическим обстоятельствам», отметив, что у Кантемира Карамзина с Алексеем Душутиным имелся «корпоративный спор». «Его родители получили в результате сделок $18 млн, а потом заявили, что деньги не получали и ничего не продавали»,— пояснила госпожа Плеханова.

В итоге тройка судей во главе с Андреем Лутовым признала всех подсудимых виновными. Кантемир Карамзин получил тот срок, что просила гособвинитель,— 22 года колонии строгого режима и штраф в размере 4,4 млн руб. Денис Исаев приговорен к 20 годам с таким же штрафом, Вячеслав Крючков — к 19 годам и штрафу в размере 3,4 млн руб., Константин Мищенко — к 14 годам, Вадим Темченко — к 13 годам и 6 месяцам, Александр Мурасеев — к 13 годам, Вадим Матиков — к 8 годам. Каждый из последних четверых оштрафован на 1,4 млн руб.

Кроме того, суд переадресовал иски потерпевших в гражданское производство. Иск Росимущества в части возмещения ущерба на 1,3 млрд руб. был оставлен без рассмотрения. При этом фигурирующая в уголовном деле недвижимость была конфискована.

Адвокат господина Карамзина Виктория Плеханова заявила “Ъ”, что она настаивает на полной невиновности подзащитного, с приговором не согласна и намерена его обжаловать. «Более всего меня поразила конфискация имущества добросовестных покупателей, в том числе родственников подзащитных. Суд фактически дважды взыскал вменяемый по делу ущерб, сначала конфисковав арестованное имущество, а затем повторно по гражданским искам»,— добавила адвокат.

Ефим Брянцев