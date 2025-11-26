Якутские депутаты отказались лишать мандата фигуранта дела о взятках

Депутаты Государственного собрания Якутии на пленарном заседании не стали прекращать полномочия коллеги Семена Филиппова (КПРФ). Против него весной 2024 года возбудили уголовное дело о взятке в особо крупном размере. Выступавшие при обсуждении вопроса парламентарии призвали коллег задуматься, что на месте господина Филиппова может оказаться любой из них.

Проект постановления о прекращении депутатских полномочий был разработан мандатной комиссией парламента. Господина Филиппова уличили в непредоставлении обязательных для депутата сведений о крупных сделках, заключенных за год.

Член Госсобрания Иннокентий Романов (КПРФ) отметил, что в период подачи отчетности его однопартиец находился в СИЗО, испытывал «тяжелое морально-психологическое состояние» и не мог своевременно составить требуемый документ. «Учитывая, что в подобном положении может оказаться каждый из нас, прошу сохранить статус депутата за членом нашей фракции»,— поручился коммунист. Он добавил, что господин Филиппов подал бумаги, как только освободился из изолятора.

Представитель региональной прокуратуры напомнила депутатам о существовании механизма, по которому парламентарий может подать требуемую отчетность даже находясь под мерой пресечения.

Депутат Александр Сусоев («Единая Россия»), однако, поддержал просьбу господина Романова. «У нас коммунистов и так мало. — посетовал парламентарий, коллеги поддержали его смехом. — Поэтому максимально надо их беречь».

Бывший единоросс Владимир Поскачин (против него в июле тоже было возбуждено уголовное дело) напомнил Госсобранию о закрепившейся практике: «Я помню, что, когда наши коллеги даже бывали привлечены к уголовной ответственности, мы все равно их мандата не лишали. Дело Соломова мы знаем. Ну и других тоже… не будем называть».

Депутат якутского парламента Николай Соломов в 2005 году был приговорен к пяти годам и одному месяцу лишения свободы за убийство жены. Госсобрание Якутии так и не лишило его полномочий до их окончания в 2008 году.

«От сумы да от тюрьмы не зарекайся»,— напомнил коллегам русскую пословицу господин Поскачин.

В результате голосования лишь три депутата проголосовали за прекращение полномочий Семена Филиппова. 23 голоса — против. Еще 28 парламентариев воздержались.

Семена Филиппова взяли под стражу в апреле 2024 года. Его подозревали в получении взяток на сумму более 13,7 млн руб. По данным издания SakhaDay, при избрании меры пресечения обвинение напомнило, что сын коммуниста давно проживает в США. Летом 2025 года депутата увидели на публике при открытии памятника его брату.

Степан Мельчаков