Экс-главе Росгвардии Северной Осетии продлили арест по делу о взятке
Ленинский суд в Северной Осетии продлил арест бывшему руководителю республиканского управления Росгвардии и девяти другим сотрудникам ведомства по делу о взятке на три месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные объединенной пресс-службе судов региона.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ст. 291. 1 УК РФ «Пособничество в даче взятки».
Подозреваемые пробудут под стражей до 28 февраля 2026 года.
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что семеро сотрудников управления, включая начальника Росгвардии по Северной Осетии генерал-майора полиции Валерия Голоту и его заместителя, были задержаны по уголовному делу о взятках в сентябре 2025 года.
8161194