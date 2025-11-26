Экс-главе Росгвардии Северной Осетии продлили арест по делу о взятке

Ленинский суд в Северной Осетии продлил арест бывшему руководителю республиканского управления Росгвардии и девяти другим сотрудникам ведомства по делу о взятке на три месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные объединенной пресс-службе судов региона.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ст. 291. 1 УК РФ «Пособничество в даче взятки».

Подозреваемые пробудут под стражей до 28 февраля 2026 года.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что семеро сотрудников управления, включая начальника Росгвардии по Северной Осетии генерал-майора полиции Валерия Голоту и его заместителя, были задержаны по уголовному делу о взятках в сентябре 2025 года.

Наталья Белоштейн