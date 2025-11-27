Депутаты пошли по миру

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга вновь намерены обратиться в Государственную думу с предложением увеличить в городе число судебных участков мировых судей с 211 до 246. Соответствующий федеральный законопроект петербургский парламент поддержал в первом чтении на пленарном заседании 26 ноября. Депутаты настаивают, что мировые судьи перегружены работой, и уверяют, что другие способы изменить ситуацию — перераспределение или изменение границ участков — уже исчерпаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Петербургский парламент подготовил федеральный законопроект об увеличении в городе числа судебных участков, которое было утверждено в 1999 году и с тех пор не менялось, с 211 до 246. Согласно региональному закону, на одном участке работает один мировой судья. На пленарном заседании 26 ноября инициативу единогласно поддержали в первом чтении.

Количество судебных органов зависит от населения города: согласно закону, один участок рассчитан на 15–23 тыс. человек. В Петербурге, по данным на 1 января 2025 года, проживают 5,65 млн человек (в начале 2000-х годов было 4,6 млн человек.— «Ъ Северо-Запад»), следовательно, в среднем на одного мирового судью приходится 26,7 тыс. человек. Один из авторов законопроекта, Константин Чебыкин («Единая Россия») назвал такое превышение установленной законом нормы «значительным перевесом». Создание дополнительных 35 участков позволит снизить загруженности до 22,9 тыс. петербуржцев на участок. В 2026 году из федерального бюджета на зарплаты и льготы новых мировых судей потребуется выделить 49,9 млн рублей.

По подсчетам депутатов, за 2009–2024 годы количество дел и материалов, рассмотренных мировыми судьями, увеличилось в четыре раза, с 284 тыс. до 1,196 млн. «Нагрузка на мировых судей ежегодно увеличивается. При этом их штатная численность осталась неизменной. Средняя нагрузка на судью на конец прошлого года составила 540 дел в месяц»,— зачитал с трибуны Константин Чебыкин.

В пояснительной записке авторы отмечают, что такой рост нагрузки «негативно сказывается на подготовке судьи к рассмотрению дел, не позволяет вдумчиво и грамотно изготавливать решения, а также следить за изменениями в законодательстве».

В Заксобрании настаивают, что другого пути, кроме увеличения численности участков, уже нет: изменить ситуацию с помощью перераспределения, например, пытались 27 раз. «Возможности перераспределения участков между судебными районами нет. Любые изменения границ участков негативно скажутся на оперативности разбирательства, качестве и сроках рассмотрения дел и материалов, ограничат доступ граждан и юридических лиц к правосудию»,— заключают парламентарии.

Это не первая попытка петербургских депутатов изменить федеральный закон и увеличить количество судебных участков в городе. Аналогичный законопроект размещен в базе Государственной думы. В федеральный парламент его внесли в октябре 2021-го: тогда парламент просил увеличить количество участков до 232.

Депутаты мотивировали изменения так же, как и в новом законопроекте: население в городе увеличилось, вследствие чего выросла и нагрузка на судей.

Инициативу рассмотрели только в марте 2024 года — и отклонили. Идею не поддержали профильные комитеты Госдумы и правительство. В Москве аргументировали: согласно закону, увеличение нагрузки — это не повод для увеличения количества судей. Для внесения изменений в ФЗ важна только численность населения на одном участке, напомнили в столице. В заключениях правительства и профильного комитета сказано, что информации об этом в законопроекте нет. «По этой причине неясно, можно ли урегулировать вопрос о перераспределении нагрузки на мировых судей путем изменения границ судебных участков исходя из численности населения конкретных административно-территориальных образований»,— заключали в правительстве.

При этом в других регионах количество судебных участков в этот же период изменяли: например, в 2024 году в Московской области увеличили с 362 до 374, а в июле 2025-го в Ставропольском крае — со 145 до 147. «20 лет мы посылаем этот федеральный закон. Многим регионам почему-то увеличивают, проблем нет, а у нас как в 1999 году приняли — так никаких изменений не происходит. Каждый раз нам этот вопрос заворачивали. Причины разные: крайняя причина была потому, что мы не могли предоставить адреса помещений, где разместим участки»,— громко говорил с трибуны на пленарном заседании Константин Чебыкин.

В этот раз парламентарии, приведя в пояснительной записке всевозможные расчеты, надеются на поддержку депутатов от Петербурга в Госдуме и на знакомых однопартийцев. «Мы представители разных фракций, у многих есть взаимоотношения с депутатами Госдумы. Так вот наша просьба, чтобы депутаты Госдумы от Петербурга активнее приняли в этом участие и, фактически, в хорошем смысле слова, "пробили" закон на уровне Федерации»,— заключил «единоросс». За законопроект парламентарии проголосовали единогласно.

Надежда Ярмула