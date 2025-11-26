Дом Кутейникова в Пятигорске утратил статус ОКН

В Пятигорске дом, возведенный в 1912 году инженером Евгением Кутейниковым, утратил статус выявленного объекта культурного наследия (ОКН). Об этом сообщил «Портал Пятигорска» со ссылкой на региональное управление по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

Фото: 2gis.ru

«Доводы, указанные в предложениях, поступивших в рамках общественного обсуждения, не содержат мотивированных, обоснованных причин несогласия с экспертизой»,— отметили в ведомстве.

Наталья Белоштейн