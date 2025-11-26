Губернатор Приангарья получил полномочия увольнять и назначать мэров

Депутаты заксобрания Иркутской области в окончательном чтении приняли поправки к Уставу региона, расширяющие полномочия губернатора. Как сообщает пресс-служба парламента, после вступления законопроекта в силу глава региона получит право «формировать кадровые предложения и назначать временно исполняющих обязанности глав муниципалитетов, инициировать прекращение полномочий главы, включая удаление его в отставку». Сейчас пост губернатора занимает Игорь Кобзев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

Помимо этого, депутаты Госдумы РФ, избранные от Иркутской области, получат право региональной законодательной инициативы. В Приангарье также будут изменены «территориальные основы организации местного самоуправления» и закреплены новые виды муниципальных образований (городской округ, муниципальный округ, внутригородская территория).

С принятием поправок областной Устав приведен в соответствие с федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

12 ноября депутаты в первом чтении приняли законопроект о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления. Завершить переход на новую систему планируется до 2030 года. До этого момента в регионе будут образованы 10 городских и 32 муниципальных округа. Сейчас в Приангарье действуют 10 городских округов, 12 муниципальных округов и 20 муниципальных районов.

Влад Никифоров, Иркутск