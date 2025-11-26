Платиновый бизнес

Бизнесмен Сергей Жуков, ранее выкупивший торговый центр «Лайнер», стал собственником еще одного объекта в центре города. Бизнесмен получил 33,33% долей в ООО «Прогресс», которое управляет ТЦ «Платина» на ул. Пушкина, 80. Остальная часть долей находится на балансе общества. Эксперты говорят, что, учитывая опыт Сергея Жукова в управлении подобными объектами, он сможет выполнить реконцепцию объекта и сделать его востребованным.



У торгового центра «Платина» по ул. Пушкина, 80, расположенного в центральном планировочном районе Перми, появился новый совладелец. По данным сервиса «СПАРК», 33,33% долей в уставном капитале ООО «Прогресс-2000», управляющего этим ТЦ, получил предприниматель Сергей Жуков, владелец пермского и столичного бизнеса. Само ООО «Прогресс-2000», ранее владевшее 33,34% в собственном уставном капитале, увеличило свою долю до 66,67%. Анна Шилкова, которой принадлежало еще 33,33%, вышла из состава собственников общества.

Помимо «Прогресса-2000», Сергей Жуков является собственником еще трех предприятий. Столичным ООО «Интентрум» (деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов) он владеет вместе с бывшим начальником департамента дорог и транспорта Денисом Гвоздевым, Людмилой Боровик (связана с другим экс-начальником транспортного комитета города и перевозчиком Олегом Боровиком), а также Львом Денисовым. Господин Жуков контролирует также пермские ООО «Завод Гермес» (производство резиновых изделий) и ООО «Ракурс» (розничная торговля цветами, растениями, семенами и прочим). В 2023 году Сергей Жуков и его супруга Светлана стали владельцами большей части помещений в другом городском ТЦ — «Лайнер», простаивавшем пять лет из-за нарушения правил противопожарной безопасности. Свою работу «Лайнер» возобновил в начале 2024 года, после устранения нарушений. Новые собственники сейчас обновляют торговый центр и продолжают «заселять» его арендаторами. Недавно на здании установили большой медиафасад.

Сергей Жуков подтвердил, что действительно получил контроль над ТЦ «Платина». Свое участие в проекте собеседник объяснил тем, что объекты коммерческой недвижимости, расположенные в самом центре города, всегда вызывают интерес у бизнеса. «Будет планироваться реновация торгового центра „Платина“»,— сообщил господин Жуков и добавил, что в будущем может увеличить свою долю в уставном капитале ООО «Прогресс-2000».

ТЦ «Платина» располагается в здании, пристроенном к 18-этажному жилому дому на ул. Пушкина, 80. По информации публичной кадастровой карты, общая площадь четырехэтажного ТЦ, возведенного в 2007 году, составляет 6,01 тыс. кв. м. По сведениям 2ГИС, в здании по ул. Пушкина, 80, находятся 65 различных организаций — это офисы компаний, кафе и магазины.

Гендиректор УК «Труменс-Групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елена Денисова отметила, что у Сергея Жукова уже есть опыт в управлении подобными комплексами. Так, предпринимателю удалось воскресить ТЦ «Лайнер», не функционировавший пять лет. «В „Платине“ есть действующий пул арендаторов, который позволит содержать объект и вложиться в его дальнейшее развитие. Конечно, там есть над чем работать, но я думаю, они найдут способ, как преобразовать этот торговый центр»,— пояснила госпожа Денисова. По ее мнению, логично было бы часть объекта переоборудовать под офисный центр. Сейчас подобные объекты в том районе очень вос­требованы.

Руководитель ООО «Перспектива — Сделки с гарантией» Владимир Онянов говорит, что, хотя объект сегодня является не очень узнаваемым, локальный спрос на него есть. «Я думаю, возможна реконцепция этого ТЦ, как новые собственники уже делали в „Лайнере“, где часть торговых площадей была перепрофилирована под офисы. В любом случае, учитывая дефицит качественных новых площадей в центре города, этот объект может быть востребован»,— полагает эксперт.

Евгения Ахмедова, Ирина Суханова