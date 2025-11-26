Петербургские коммунисты начали сбор подписей против отработок для студентов-медиков

Ленинский коммунистический союз молодежи (ЛКСМ) в Петербурге организовал сбор подписей студентов-медиков, недовольных идеей обязательных отработок после обучения в университете, сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе петербургского отделения КПРФ. По их мнению, такая мера не подкреплена социальными гарантиями: благоустроенным жильем, достойной зарплатой, подъемными выплатами и соцпакетом.

В среду, 26 ноября, петербургские комсомольцы начали сбор подписей около местных медуниверситетов. По их словам, студенты активно ставят подписи: за час 100 автографов. Однако, продолжают они, часть учащихся боятся оставлять подпись.

«Дефицит кадров в медицине — это крайне актуальный вопрос. И эту проблему надо решать."Единая Россия" как всегда пытается решить все задачи за наш счет. На этот раз в поле зрения единороссов попали студенты-медики»,— рассказал руководитель пресс-службы горкома КПРФ Александр Рогожкин. В данном случае речь идет не о гарантиях, а об обязательствах без поддержки, подчеркивают коммунисты.

Собранные подписи активисты отправят в комитет Госдумы по охране здоровья и в другие органы власти. «Сейчас наша задача – это дать возможность высказаться студентам главных городских медицинских вузов. То есть наша задача сейчас — провести сбор подписей у крупнейших учреждений, а не собрать какое-то конкретное количество подписей», —рассказали «Ъ Северо-Запад» в ЛКСМ.

По словам собеседников «Ъ Северо-Запад» в Смольном, фактически большим городам незачем вводить дополнительные меры социальной поддержки для молодых медиков, потому что в любом случае к ним продолжать приезжать выпускники из регионов.

В ноябре Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон об обязательных отработках выпускников медицинских вузов и колледжей. Теперь все бюджетные места в медицинских вузах и колледжах будут целевыми, а студенты, нарушившие договор с госучреждением, должны будут возместить затраты на обучение в трехкратном размере.

В Минздраве, где готовился документ, считают, что поправки помогут решить кадровую проблему в системе здравоохранения. В Госдуме проект столкнулся в том числе с критикой по тем же причинам, которые предъявляют петербургские коммунисты. Идею не поддержали эсеры и КПРФ, которые считают, что отток специалистов все равно продолжится.

Полина Пучкова