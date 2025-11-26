Мосгорсуд принял входящие

В Москве началось рассмотрение апелляционных жалоб владельца АО «Пермский телефонный завод „Телта“» Игоря Морозова, экс-директора предприятия Алексея Высокова и главбуха Елены Гришиной. Ранее они были приговорены к семи годам лишения свободы за хищение 33 млн руб., выделенных на производство военно-полевых телефонов. Первая инстанция установила, что фигуранты предоставили заведомо ложные сведения о стоимости комплектующих и использовали в производстве более дешевые китайские детали. Как говорят источники «Ъ-Прикамье», осужденные этот факт отрицают и указывают, что контракт на поставку телефонных аппаратов был для предприятия убыточным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Апелляционные жалобы бывших топ-менеджеров «Телты» Игоря Морозова, Алексея Высокова и Елены Гришиной были зарегистрированы в Московском городском суде 17 ноября текущего года. В 2023 году все трое, а также военпред Алексей Пальмов стали фигурантами уголовного дела. В окончательной версии обвинения им было инкриминировано мошенничество при выполнении гособоронзаказа, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о хищении денежных средств при выполнении контракта на поставку 7 тыс. полевых телефонов для Минобороны РФ. Суд согласился с версией силовиков, что фигуранты предоставили заведомо ложные сведения о стоимости комплектующих для телефонных аппаратов и похитили свыше 33 млн руб. При этом условия контракта выполнены не были. В частности, вместо предусмотренных договорами отечественных изделий в телефонах использовались более дешевые китайские. В июле 2023 года учредитель «Телты» и его сотрудники были задержаны, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

В апреле текущего года СКР сообщил, что военно-следственным управлением окончено расследование по новому уголовному делу в отношении господ Морозова и Высокова, а также Елены Гришиной. Им инкриминируется мошенничество по похожей схеме в 2017–2021 годах с ущербом 48 млн руб. и покушение на совершение аналогичного преступления на 16 млн руб. Как говорят собеседники, эти материалы были выделены в отдельное производство из дела, возбуж­денного в 2023 году.

С обвинением, предъявленным по первоначальному делу, согласился лишь Алексей Пальмов. Игорь Морозов, Алексей Высоков и Елена Гришина убеждали суд, что денежных средств не похищали. В ходе рассмотрения дела учредитель телефонного завода, экс-директор «Телты» и главбух просили суд вынести им оправдательный приговор. Сотрудничавший со следствием гос­подин Пальмов заявил, что готов понести любое наказание. По данным «Ъ-Прикамье», он продолжает работать в военном представительстве на заводе «Телта».

Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», Игорь Морозов и бывшие топ-менеджеры «Телты» в апелляционных жалобах оспаривают позицию гособвинения, согласно которой при исполнении заключенного с Мин­обороны контракта на поставку полевых телефонных аппаратов «ТА-88» произошло снижение фактических затрат предприятия на оплату труда в сумме 33,84 млн руб. Как считают силовики, пермский завод использовал детали, которые были закуплены в Китае, а «сэкономленные» за счет этого средства были похищены.

По мнению защитников и осужденных, эти доводы носят предположительный и ничем не обоснованный характер. В частности, контракт на поставку «ТА-88» был для предприятия убыточным, прибыли по нему «Телта» не получила. Более того, владелец общества был вынужден покрывать убытки за счет других источников, в том числе и из собственных средств.

Господин Морозов и бывшие топ-менеджеры «Телты» указывают также, что никаких китайских деталей при изготовлении полевых телефонов не использовалось. Это было и невозможно, поскольку комплектующие оказались неприемлемого качества, о чем были составлены акты выборки. Кроме того, промышленники ссылаются на подтверждающие их позицию показания свидетелей, а также переписку с китайским производителем, в которой обсуждался брак деталей. При этом в ходе осмотра полевых телефонов в войсковых частях зарубежные детали обнаружены не были.

В апелляции осужденные ссылаются и на неверный расчет ущерба по уголовному делу. В частности, спорный контракт между «Телтой» и Минобороны был заключен 22 апреля 2015 года, а расчетно-калькуляционные материалы были сформированы еще за несколько месяцев до этого. При этом следствие и гособвинение при оценке ущерба ссылаются на более поздние нормативные документы, которые к тому моменту еще не действовали. Осужденные просят апелляцию отменить решение первой инстанции и вынести оправдательный приговор.

Рассмотрение жалоб продолжится на заседании Мосгорсуда 4 декабря 2025 года.

Анастасия Леонтьева