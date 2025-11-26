Суд исключил ставропольскую компанию «Живоваръ» из реестра производителей пива

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск Росалкогольтабакконтроля об исключении ООО «Живоваръ» из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Компания не выполнила требования по подаче заявления о внесении изменений в реестр. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

ООО «Живоваръ» из Кочубеевского района автоматически включили в реестр 1 сентября 2023 года без представления необходимых документов. В 2013 году Росалкогольтабакконтроль разрешил компании использовать технологическое оборудование мощностью до 300 тысяч декалитров в год.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Живоваръ» зарегистрировано в 2012 году в селе Кочубеевское Ставропольского края. Основной вид деятельности — производство упакованных природных питьевых вод. Уставный капитал — 250 тыс. руб. Учредитель — Надежда Воронова. Выручка компании за 2024 год составила 2,2 млн руб., прибыль — 128 тыс. руб.

При проведении контрольного мероприятия ведомство установило, что организация не подала заявление о внесении изменений в реестр с расчетом производственной мощности оборудования, как того требует статья 2 федерального закона №108-ФЗ. Регулятор направлял компании письма 24 января и 18 июня 2025 года с требованием исправить нарушения, однако предприятие не отреагировало.

Суд отметил, что изменения в законодательство направлены на борьбу с фирмами-однодневками в пивоваренной отрасли. Такие организации подключаются к системе ЕГАИС, не производя продукцию фактически, что создает условия для введения в оборот нелегального алкоголя.

Основная цель ужесточения требований — установление фактического наличия технологического оборудования у пивоваров и контроль за производством. Действующее законодательство предусматривает повышенные требования к производству алкогольной продукции, за несоблюдение которых организации исключают из реестра.

Суд взыскал с ООО «Живоваръ» государственную пошлину в размере 50 тысяч руб.

Тат Гаспарян