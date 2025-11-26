Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд исключил ставропольскую компанию «Живоваръ» из реестра производителей пива

Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил иск Росалкогольтабакконтроля об исключении ООО «Живоваръ» из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Компания не выполнила требования по подаче заявления о внесении изменений в реестр. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ООО «Живоваръ» из Кочубеевского района автоматически включили в реестр 1 сентября 2023 года без представления необходимых документов. В 2013 году Росалкогольтабакконтроль разрешил компании использовать технологическое оборудование мощностью до 300 тысяч декалитров в год.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Живоваръ» зарегистрировано в 2012 году в селе Кочубеевское Ставропольского края. Основной вид деятельности — производство упакованных природных питьевых вод. Уставный капитал — 250 тыс. руб. Учредитель — Надежда Воронова. Выручка компании за 2024 год составила 2,2 млн руб., прибыль — 128 тыс. руб.

При проведении контрольного мероприятия ведомство установило, что организация не подала заявление о внесении изменений в реестр с расчетом производственной мощности оборудования, как того требует статья 2 федерального закона №108-ФЗ. Регулятор направлял компании письма 24 января и 18 июня 2025 года с требованием исправить нарушения, однако предприятие не отреагировало.

Суд отметил, что изменения в законодательство направлены на борьбу с фирмами-однодневками в пивоваренной отрасли. Такие организации подключаются к системе ЕГАИС, не производя продукцию фактически, что создает условия для введения в оборот нелегального алкоголя.

Основная цель ужесточения требований — установление фактического наличия технологического оборудования у пивоваров и контроль за производством. Действующее законодательство предусматривает повышенные требования к производству алкогольной продукции, за несоблюдение которых организации исключают из реестра.

Суд взыскал с ООО «Живоваръ» государственную пошлину в размере 50 тысяч руб.

Тат Гаспарян

Новости компаний Все