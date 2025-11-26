В оплате лизинга Airbus признали растрату

К девяти годам заключения приговорен бывший директор департамента планирования развития парка воздушных судов компании «Аэрофлот» Михаил Минаев. Его признали виновным в хищении почти 4 млрд руб., выделенных на оплату лизинга лайнеров Airbus. Как посчитали следствие и суд, внушительные суммы он вместе с неустановленными сообщниками присвоил через договоры организации финансирования и консультационных услуг с подконтрольной ему же компанией. Осужденный намерен обжаловать решение суда, настаивая, что все сделки проходили необходимые корпоративные согласования, а воздушные суда поставлены и используются до сих пор.

Михаил Минаев

Процесс по делу в отношении Михаила Минаева шел в Пресненском райсуде Москвы почти полтора года. Это было обусловлено тем, что в материалах насчитывалось более 130 томов, а также имелось большое количество свидетелей.

26 ноября председательствующая Ольга Киселькова огласила свое решение, признав господина Минаева виновным в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), и приговорила его к девяти годам колонии общего режима. Кроме того, был удовлетворен иск «Аэрофлота» как потерпевшей стороны о возмещении ущерба на 3,8 млрд руб. При этом был сохранен арест, ранее наложенный на имущество фигуранта на более чем 238 млн руб.

В прениях сторон представители Генпрокуратуры запрашивали для подсудимого девять лет и десять месяцев лишения свободы, то есть практически максимальное наказание за растрату.

«В суде установлено, что с февраля 2016 года по апрель 2018 года Минаев совместно с неустановленными лицами похитил более 3,8 млрд руб. Средства были выделены ПАО "Аэрофлот" для оплаты договоров лизинга воздушных судов и взаимосвязанных с ними договоров»,— заявили представители Генпрокуратуры. В надзорном ведомстве уточнили, что хищение было совершено «под видом оплаты консультационных услуг и услуг по организации финансирования, оказанных подконтрольной Минаеву компанией "Диккис Инвестментс Лимитед"».

Защита бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» заявила, что обжалует приговор. По мнению адвокатов, доказательства, подтверждающие предъявленное Михаилу Минаеву обвинение, «в материалах дела отсутствуют».

«Сделки операционного лизинга 28 Airbus A320/A321 были одобрены советом директоров ПАО "Аэрофлот", этими же решениями была предусмотрена выплата комиссии за организацию финансирования»,— сообщил “Ъ” адвокат осужденного Тимур Сабитов.

По его словам, одобренный размер указанных выплат «превышен не был». При этом, согласно версии защиты, в материалах следствия и суда нет подтверждений подконтрольности Михаилу Минаеву компании «Диккис», которая входит в международный авиализинговый холдинг и сделала «Аэрофлоту» самое выгодное предложение по лизингу самолетов. Лайнеры были поставлены и используются до сих пор.

Это уголовное дело было возбуждено в апреле 2022 года следователями управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу. Сначала оно расследовалось в отношении неустановленных лиц по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 8 июня того же года Михаила Минаева задержали и с санкции Хорошевского суда взяли под стражу. Обвинение было позже переквалифицировано на растрату.

Защита неоднократно пыталась добиться освобождения топ-менеджера «Аэрофлота» под домашний арест. При этом отмечалось, что господин Минаев «неоднократно давал полные и подробные объяснения, участвовал в ряде оперативно-разыскных мероприятий, организовывал сбор и предоставление документов по запросам правоохранительных органов», а также исправно возвращался из зарубежных командировок. Впрочем, суды всех инстанций изменить меру пресечения Михаилу Минаеву отказались.

Сергей Сергеев