Отобрать и разрулить

Земское собрание Городецкого округа предложило начать конфискацию питбайков и машин, которыми управляют подростки без водительских прав. Число ДТП с детьми за рулем ежегодно растет, несовершеннолетних невозможно привлечь к ответственности за нарушения, а санкции для родителей за передачу им транспортных средств минимальны. Ситуацию могут изменить поправки к статье КоАП РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Они позволят изымать технику и передавать ее на нужды СВО, полагает глава округа Александр Мудров. Авторы инициативы попросили коллег в заксобрании Нижегородской области продвинуть идею на федеральный уровень. Однако МВД уже предложило правительству РФ ужесточить нормы КоАП о конфискации питбайков из-за использования детьми.

Глава Городецкого округа Александр Мудров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глава Городецкого муниципального округа Нижегородской области Александр Мудров опубликовал инициативу местных депутатов о конфискации автомобилей и питбайков, которыми управляют подростки без водительских прав. Ее авторы предложили дополнить ст. 5.35 КоАП РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию детей нормой, которая позволит изъять транспортное средство, переданное подростку родителями или опекунами. Максимальная санкция за подобное нарушение сейчас ограничена штрафом в 2 тыс. руб., а подростков нельзя привлечь к административной ответственности за вождение без прав, отметили депутаты.

Число ДТП с питбайками — мини-мотоциклами для езды по бездорожью, продающимися как спортинвентарь и не требующими регистрации, — ежегодно растет. Эту доступную технику часто покупают родители и сами подростки, она особенно популярна в глубинке, где редко патрулируют наряды ГИБДД, которым не хватает сотрудников, а мотобатальон не может ездить на шоссейных мотоциклах по проселочным дорогам. Подростки за рулем легко скрываются от полицейских, которые опасаются преследовать нарушителей, чтобы избежать смертей и травм.

Подростки за рулем опасны: они не знают правил и не учились в автошколах, подчеркнули депутаты.

Александр Мудров сообщил о «вопиющих случаях, когда подростки попадали в серьезные ДТП, порой калеча проходящих мимо людей». В январе–октябре 2025 года в Городецком округе произошло пять ДТП с участием подростков за рулем, пострадали четверо. В ходе полицейских рейдов были задержаны 22 ребенка-водителя без прав, 12 из них управляли машинами и 10 — питбайками. В Нижегородской области с начала года в подобных ДТП погибли два подростка, в России — 23 ребенка и 753 получили травмы, следует из данных ГИБДД. Тем не менее родители продолжают покупать детям питбайки, которые, несмотря на запрет передвигаться по дорогам общего пользования, все равно катаются по ним.

Чиновники и депутаты полгода безуспешно убеждали граждан отказаться от покупок мотоциклов детям и не давать им порулить машинами. Обращения к родителям не возымели толка.

«Взрослые в большинстве своем не считают покупку транспортного средства своему чаду чем-то выходящим из норм», — констатировал городецкий глава.

Выходом из ситуации он и депутаты назвали конфискацию транспортных средств, которые могут пригодиться на СВО. Они обратились к коллегам из областного заксобрания, чтобы продвинуть соответствующее предложение на федеральный уровень. Областные депутаты в свою очередь поддержали инициативу коллег из Карелии о запрете на питбайках выезжать на дороги общего пользования: прямых ограничений в законодательстве сейчас нет, как и понятия «питбайк», которое также предстоит зафиксировать.

Идея городецких депутатов не нова. Как писал «Ъ-Приволжье», похожую инициативу МВД уже предложило правительству РФ. Генерал-майор полиции Владимир Кузин на заседании комитета Госдумы по молодежной политике на прошлой неделе отметил, что конфискация питбайка может стать одной из мер наказания после поправок к КоАП, однако решение об изъятии должен принимать суд.

Господин Кузин говорил о безответственном отношении родителей к тому, что их дети управляют питбайками, которые необходимо признать транспортными средствами и регистрировать в обязательном порядке.

Ужесточить ст. 5.35 КоАП предложил член комитета Госдумы по транспорту Олег Гарин. Он полагает, что максимальный штраф в 2 тыс. руб. для родителей необходимо увеличить до стоимости питбайка. Глава комитета по молодежной политике Артем Метелев разработал проект закона о запрете продажи питбайков подросткам без предъявления справки о том, что несовершеннолетний проходит подготовку в мотошколе, а также запретить продавать им бензин. Спикер Думы Вячеслав Володин в своих соцсетях запустил опрос о введении ответственности за вождение питбайков подростками, напомнив о предложенных МВД строгих мерах, в числе которых — конфискация транспортного средства.

Необходимо принять меры для защиты детей и других участников дорожного движения, полагает господин Володин.

Владимир Зубарев