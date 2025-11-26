В Махачкале снесли незаконный торговый павильон

На ул. Ахульго в районе Республиканского диагностического центра в Махачкале снесли самовольно возведенный торговый павильон. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Махачкалы Фото: пресс-служба администрации Махачкалы

«Собственники объектов были уведомлены о необходимости освободить муниципальную территорию. Работа в этом направлении будет продолжена»,— отметил заместитель начальника отдела координации капитального строительства администрации Махачкалы Зураб Нугаев.

В муниципалитете отметили, что глава города Джамбулат Салавов неоднократно называл хаотичную застройку одной из ключевых проблем столицы Дагестана.

Наталья Белоштейн