В Пятигорске временно ограничат подачу воды

В связи с проведением ремонтных работ на водопроводе в селе Винсады 27 ноября с 10:00 до 19:00 в Пятигорске будет ограничена подача питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба производственно-технического подразделения «Пятигорское» ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

В эти часы без воды останутся дома и объекты на Кисловодском и Черкесском шоссе, Черкесском, Кисловодском и Суворовском проездах, улицам Производственной, Ермолова (от №34 до №50), Иглина и 35-й км.

Социально-значимые объекты в список отключений не попали, отметили в пресс-службе подразделения.

Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами и по заявкам в диспетчерскую службу ПТП «Пятигорское».

Наталья Белоштейн