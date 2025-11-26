ФАС проиграла спор о закупке для Кисловодской больницы

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил кассационную жалобу Управления ФАС по Ставропольскому краю и поддержал Министерство строительства и архитектуры региона в споре о закупке медицинского гастроскопа для Кисловодской городской больницы. Постановление суда опубликовано в картотеке дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конфликт возник в ходе реализации первого этапа проекта по реконструкции и модернизации ГБУЗ Ставропольского края «Кисловодская городская больница». При строительстве нового корпуса с операционным блоком и приемным отделением министерство провело электронный аукцион на поставку медицинских изделий, их ввод в эксплуатацию и обучение специалистов.

ООО «МК Медикал» направило жалобу в Управление ФАС, указав на установление в документации технических характеристик оборудования, соответствующих конкретному производителю. По результатам рассмотрения антимонопольная служба 26 апреля 2024 года признала жалобу обоснованной и выдала министерству предписание об устранении нарушений закона о контрактной системе.

Министерство обратилось в арбитражный суд, требуя признать незаконными решение и предписание ФАС. Суд первой инстанции 12 марта 2025 года удовлетворил требования ведомства, апелляционная инстанция 8 августа поддержала это решение.

Судебные инстанции установили, что объектом закупки являлся медицинский гастроскоп гибкий. Министерство согласовало технические характеристики планируемого к закупке медицинского изделия с ГБУЗ «Кисловодская городская больница» в марте 2024 года, учитывая специфику деятельности учреждения.

Хотя указанным в документации характеристикам соответствует видеогастроскоп GIF-1TH190 производства Olympus (Япония), суды выяснили, что требованиям заказчика отвечают также иные модели других производителей, в частности Pentax Medical (Япония). Это подтвердили письма ООО «АМТ Трейдинг Рус» и ООО «БИМК-Кардио-Волга».

Суды пришли к выводу об отсутствии неправомерного ограничения конкуренции при проведении закупки медицинского оборудования для нужд больницы и признали действия министерства законными.

Кассационная инстанция подтвердила правомерность выводов нижестоящих судов и оставила их решения без изменения.

Тат Гаспарян