В дымоходной степени

Проект TheatreHD представляет премьеру: в 70 городах России, в Белоруссии и Казахстане на киноэкраны вышел «Пупелль из города дымоходов» — японский детский балет, сделанный по популярному аниме. За японских, а теперь и за российских, белорусских и казахских детей по-взрослому порадовалась Татьяна Кузнецова.

Мультяшная эстетика аниме неожиданно удачно скрестилась со строгостями классического балета



История постановки этого балета — отдельная сказка, сражающая контрастом с российской практикой государственного контроля над детским репертуаром. Здесь все — «инициатива снизу». Балетный педагог Харука Секи читала своему ребенку «Пупелль из города дымоходов» (по бестселлеру Акихиро Нисино уже были сделаны аниме и мюзикл) и загорелась идеей поставить одноименный балет. Убедила писателя превратить книгу в сценарий, а композитора Ко Танаку — расширить свой мюзикл до полутора часов. Нашла спонсоров и хореографа Наоя Хомана, собрала труппу, ангажировала музыкантов (токийский Royal Chamber Orchestra), заказала оформление. В Токио в 2023-м на сцене Shinjuku Bunka Center балет прошел с аншлагами. На следующий год проект возобновили, а заодно отсняли.

И не зря: «Пупелль из города дымоходов» — редкий и счастливый пример детского балета, сделанного по лекалам большого классического спектакля с полным чистосердечием.

Японцы, подсевшие на классику благодаря русским (Анну Павлову, положим, можно оставить за кадром, но первую японскую профессиональную труппу создали в начале 1960-х педагоги из Большого театра), почтительно хранят лучшие традиции старосоветского балета — никаких попыток модернизации или самовыражения. Поэтому в «Пупелле» — внятно рассказанный сюжет, живые персонажи, прелестные «всамделишные» декорации, изобретательные костюмы. Никаких долгих танцевальных сюит: классические и гротесковые танцы выстроены по номерному принципу — чтоб детям не наскучило. Не забыты главные академичные формы: малые ансамбли, большие кордебалетные вальсы, трио, дуэты, вариации. Балетные лихачества вроде больших пируэтов и jete en tournant дополнены уместной акробатикой, современные новшества аккуратно внедрены в пластику главного персонажа — мусорного монстра Пупелля, существа без костей по своей сути.

В этой поучительной истории про город, в котором из-за дыма не видно звезд, про мальчика-трубочиста Любиччи, верившего, что они все-таки есть, про его мусорного друга Пупелля, с помощью которого Любиччи сумел-таки подняться над смрадом к чистому небу, нет злодеев — ни фантастических, ни реальных. Главных героев травят сами жители городка во главе с троицей особо принципиальных девиц: мальчика хейтят морально — за его звездные фантазии, мусорного монстра хотят извести физически. Необходимую в детском балете функцию страшилок исполняет черный лохматый кордебалет «дымов»; сияющих звезд танцует женский кордебалет в пачках — кружась и перестраиваясь, как снежинки в «Щелкунчике». Намеков на старинные балеты тут предостаточно: воздушные бури, сотрясающие каравеллу, на которой герои поднимаются к звездам,— привет из «Корсара», путешествие к мечте — явная цитата из «Спящей красавицы». Только горизонтальная панорама зарослей, проплывающих мимо ладьи принца Дезире и феи Сирени, в «Пупелле» заменена вертикальной — на заднике город с его дымовыми трубами уходит вниз.

Японцы танцуют свой балет с наслаждением. И с прилежной чистотой — ни одной сорванной поддержки, ни одной грязной остановки или шаткого па. Миниатюрная Хитоми Такеда с ее остренькими ножками лихо проводит партию мальчика, разве что мимирует непривычно активно — имитирует гримаски героев аниме. Обаятельный стройный красавец Сидзен Казама — сущая находка для роли Пупелля: в своих вариациях он перемежает вполне академичные высокие прыжки такими отчаянно расхлябанными телодвижениями, что кажется — тут действуют два разных тела. На трех «общественницах» во главе с Аюми Сираиси лежит главная классическая нагрузка — и все они неуязвимы в больших прыжках и вращениях.

Словом, «Пупелль из города дымоходов» вполне способен доставить удовольствие и взрослым, а также преподать урок: в России-то, в «колыбели классического танца», детских балетов практически не делают.

Наши хореографы рассказывать сказки не умеют, предпочитают изъясняться сатирически либо метафорически. Но от того, что по сцене галопирует Анна Ахматова, братья Ивана-дурака лапают поселянок, за царем-батюшкой ухаживает грудастая кормилица, а Северный олень ласкает копытами Герду, смысла больше не становится. А вот хореография тут на взрослую не тянет — отечественные «продвинутые» постановщики ставят либо балетный букварь, либо непроизносимые хореографические скороговорки. Впору учиться у японцев.