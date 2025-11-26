В Иркутске горит цех по производству стеновых панелей на площади 4,8 тыс. кв. м

В Иркутске горят гаражные боксы и цех по производству стеновых панелей на ул. Полярная, сообщает МЧС РФ. Площадь пожара составила более 4,8 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет.

На месте работают 32 спасателя и 10 единиц техники. «Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная загрузка внутри здания»,— говорится в сообщении.

Областная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара.

Александра Стрелкова