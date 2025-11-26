На Ставрополье появится санаторно-бальнеологический комплекс за 6 млрд рублей

В Георгиевске по концессии намерены построить многофункциональный санаторно-бальнеологический комплекс. Объем инвестиций в проект может составить 5,9 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.

«За 3 года 9 месяцев сможем реализовать инициативу с номерным фондом в 180 единиц. В проект войдут медицинский блок на 48 кабинетов и акватермальный на 1 тыс. кв. м. Объем инвестиций составит 5,9 млрд руб. Ожидаем, что с развитием проекта сумма увеличится», — написал он.

Министр отметил, что для завершения рассмотрения концессионного соглашения нужно пройти еще несколько этапов.

Вопросами взаимодействия государства и бизнеса по реализации проектов в крае занимается центр развития государственно-частного партнерства (ГЧП). В настоящее время центр заключил 36 соглашений, которые действуют в 25 районах Ставропольского края.

Наталья Белоштейн