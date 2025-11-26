В Ульяновске водители совместно с начальниками смен похитили 129 тонн цемента

В Ульяновске в суд направлено уголовное дело четырех участников ОПГ, обвиняемых в присвоении имущества частной компании в крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до девяти лет лишения свободы), сообщило в среду следственное управление СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, в ходе расследования было установлено, что частная компания, расположенная в Заволжском районе Ульяновска, осуществляла закупку цемента, привлекая для транспортных услуг фирму-перевозчика. В январе 2024 года водитель перевозчика создал преступную группу из своего коллеги водителя и двух начальников смен, работавших в компании, приобретавшей цемент.

В период с января 2024 года до августа 2025 года члены ОПГ оформляли вверенный им цемент как полностью отгруженный, при этом оставляли часть мешков цемента из каждой партии себе. Похищенный цемент потом продавали.

Долгое время никто не мог заметить пропажи, поскольку приемщиками были начальники смен, входившие в ОПГ.

Всего, по данным следствия, ОПГ успела похитить 129 тонн цемента, ущерб, нанесенный предприятию-покупателю, — свыше 790 тыс. руб.

В целях возмещения ущерба по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемых — три автомобиля, два объекта недвижимости и земельный участок.

Обвиняемые признали вину в том, что совершали хищение, но заявляли, что это делалось не в составе организованной группы, а раздельно: каждый водитель самостоятельно вступал в сговор со «своим» начальником смены. Следствие считает, что такие показания давались с одной целью — чтобы переквалифицировать на другую статью — ч. 3 ст. 160 УК РФ, по которой максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.

Андрей Васильев, Ульяновск