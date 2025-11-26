Суд конфисковал используемый под нарколабораторию дом в Нижегородской области

В Нижегородской области у осужденной за наркопреступления конфисковали дом, оборудованный под нарколабораторию. Об этом сообщила прокуратура региона 26 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жительницу региона приговорили к девяти годам и месяцу колонии за незаконное производство и хранение наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228.3 УК РФ). Установлено, что с ноября 2022 по ноябрь 2023 осужденная и ее знакомый купили дачный дом в городском округе Бор, где организовали производство мефедрона. У злоумышленников было изъято более 21 кг наркотиков.

В прениях гособвинитель просил конфисковать дом и участок, однако суд первой инстанции это требование отклонил. Прокурор принес апелляционное представление, которое было удовлетворено: дом и земельный участок конфискованы в доход государства.

Галина Шамберина