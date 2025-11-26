Курской области присвоили звание самого читающего региона России

В Доме Союза писателей России прошла церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Победителем стала Курская область, получившая звание «Литературный флагман России». Об этом сообщил ТАСС.

Член коллегии Министерства культуры РФ и президент Российского книжного союза Сергей Степашин отметил, что конкурс стал важным событием для многих регионов. Он подчеркнул, что, несмотря на трудности, Курская область проявила стойкость. «Я хочу поздравить нашу любимую Курскую область и выразить надежду на скорейшее восстановление разрушенных территорий»,— сказал Степашин, вручая приз губернатору Александру Хинштейну (цитата по ТАСС).

Александр Хинштейн поблагодарил жюри за награду и отметил, что жители Курской области продолжают сохранять силу духа. По его словам, книги и чтение играют важную роль в этом процессе.

В конкурсе участвовали 89 регионов, представивших проекты по популяризации чтения и сохранению литературных традиций. В число лауреатов вошли Москва, Кировская и Мурманская области. Архангельская область получила статус «Территория книги и чтения», а Чеченская Республика — специальный приз за достижения в 2025 году.

Алина Морозова