Сбережения граждан посчитали социологи

Аналитический центр ВЦИОМ опубликовал 26 ноября исследование, посвященное накоплениям. Проведенный опрос показал, что 26% населения не копит и никаких сбережений не имеет. 50% респондентов заявили, что у них есть сбережения и они пополняют их с разной регулярностью.

Половина из тех, кто копит, утверждают, что откладывают деньги на черный день или про запас. 35% делают накопления ради отдыха, 29% — на ремонт квартиры. Ответы сильно отличаются в зависимости от возраста опрошенных (см. график). К примеру, из представителей поколения цифры (2001 года рождения и позднее) на ремонт откладывают 17%, среди поколения застоя (1948–1967 годов рождения) — уже 36%.

Отвечая на вопрос ВЦИОМа об используемых инструментах накопления, большинство (53%) респондентов ответили, что хранят деньги на накопительных счетах. 45% предпочитают рублевые вклады (банковские депозиты), 16% используют для хранения деньги наличные. Всего 2% предпочитают криптовалюту.

«Почти три четверти копят или уже имеют сбережения, однако далеко не всем удается откладывать регулярно в силу тех или иных причин»,— комментирует исследование преподаватель кафедры социологии Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Марков. Он отмечает, что недвижимость и ценные металлы остаются для россиян самыми надежными способами сохранения накоплений на долгосрочную перспективу (эти варианты ответов выбрали 51% и 34% опрошенных соответственно). Эксперт также подчеркивает, что накопительные счета обогнали по популярности рублевые депозиты, хотя у последних обычно выше процентная ставка. «Вероятно, возможность в любой момент снять деньги с накопительного счета почти без потери накопленного дохода рассматривается россиянами как признак меньшего риска, пусть даже ставка по накопительному счету плавающая»,— поясняет господин Марков.

Иван Буранов