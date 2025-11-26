Вороны-москвички

Общественная палата РФ запустила всероссийский опрос об отношении граждан к городским птицам. По его итогам в палате подготовят рекомендации для коммунальных служб — о том, как наладить сосуществование людей, ворон и голубей. Зоозащитники напоминают о важности всех видов для экосистем и предупреждают, что уменьшение численности птиц может привести к непредсказуемым последствиям.

Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по экологии и устойчивому развитию запустила опрос «Птицы в городе — добро или не очень?». Россиянам предложено определиться: птицы — «украшение города» либо «от них одни хлопоты»? Также в ОП РФ хотят знать, «полезно» ли «присутствие» птиц в городской среде — причем этот вопрос задается отдельно о семействе врановых (вороны, галки, грачи, сороки) и о семействе голубиных. Еще палату интересует, важна ли для россиян «проблема загрязнения исторических памятников отходами жизнедеятельности городских птиц».

В целом же инициативу можно свести к одному вопросу: «Необходимо ли принимать какие-либо меры для регулирования численности птиц в населенных пунктах?»

Первый зампред комиссии, член научно-технического совета Росприроднадзора Николай Доронин рассказал “Ъ”, что поводом для опроса стали «десятки обращений» в палату. Причем их отправляют как любители, так и противники пернатых. Первые предлагают уделять больше внимания «синицам и другим мелким птицам» — например, рассказывать школьникам о том, как их подкармливать зимой. Вторые возмущаются, «почему не чистят памятники — везде помет», и считают «кошмаром» подкормку птиц. Сам господин Доронин уверен, что истина «как всегда, где-то посередине» и «нужно искать баланс». «Если в городах нет птиц, там не очень благополучно с экологией»,— констатирует эксперт. Вместе с тем «культурные объекты страдают от помета», что негативно влияет на «эстетику восприятия города», к тому же тратятся «дополнительные бюджеты на коммунальщиков, причем по большей части муниципальные». При этом не существует никакого профильного закона, регулирующего взаимодействие людей с городскими птицами, говорит господин Доронин.

Комиссия попросила региональные органы власти сообщить жителям про опрос. Итоги подведут в начале декабря; после этого ОП РФ обсудит ситуацию с экспертами, чтобы найти решение проблемы. По словам Николая Доронина, крупные города с большим количеством культурных объектов, например Москва, Санкт-Петербург и Казань, особенно заинтересованы в этом.

Гендиректор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева считает проблему надуманной: по ее словам, люди неверно представляют себе численность птиц в городах и у обывателей в целом не хватает знаний в этой сфере.

«Не в их компетенции решать, кому жить в городе, а кому нет. Горожане должны в первую очередь думать о том, как комфортно сосуществовать человеку и животному»,— говорит госпожа Дмитриева. Для примера она объяснила пользу птиц семейства врановых: «Они охотятся на крыс и на больных особей, сохраняя экологичную среду». По словам зоозащитницы, любой представитель флоры или фауны — это часть экологической цепи, из которой нельзя убрать даже одно звено: «Пропали собаки из города — появились лисы. А это нехорошо, лисы должны жить в лесах, им нечего делать на помойках».

Говоря о претензиях к птичьему помету, Екатерина Дмитриева напоминает, что на городские объекты можно наклеить специальные шипы, которые мешают птицам приземляться на поверхность. «А памятники можно мыть почаще. Мне кажется, у нас вполне нормальное бюджетное финансирование коммунальных служб, достаточно для их качественной работы»,— говорит зоозащитница. В целом же она не считает нужным как-то влиять на численность городских птиц: «Природа сама разберется без нашего участия».

Доцент МГПУ, кандидат биологических наук Андрей Резанов тоже говорит о важности и сизого голубя, и «известного санитара города» — серой вороны.

По словам ученого, обычно они хорошо адаптируются к жизни рядом с людьми. Но с 2000-х годов численность серой вороны в Москве сокращается, говорит ученый: сейчас их всего 40–50 тыс. Это произошло потому, что в столице стало меньше деревьев, пригодных для гнездования, а также затруднился доступ к «кормовым ресурсам помоек». К тому же газоны, где любят кормиться вороны, «постоянно выкашивают», сетует орнитолог. Голубей же, напротив, становится все больше: с 2011 года их численность выросла минимум в два раза и достигла 300–500 тыс. Для поддержания баланса городской экосистемы Андрей Резанов предлагает «озеленять районы»: как можно меньше выкашивать траву и сохранять растительность у водоемов.

Светлана Синица