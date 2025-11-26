Правительство РФ решило достроить ЦРБ и роддом в Дагестане

Правительство России приняло решение достроить Центральную районную больницу и роддом в Дагестане. Это стало итогом заседания президиума Правительственной комиссии по региональному развитию, который рассмотрел судьбу 32 недостроенных объектов из федерального реестра. Из них 14 объектов, в том числе медицинские учреждения, будут завершены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ с ссылкой на заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего в федеральном реестре незавершенного строительства числится 781 объект, финансирование которых осуществлялось полностью или частично за счет федерального бюджета. Управленческие решения на сегодня приняты по 780 объектам, из них 379 будут достроены. Решение о достройке необходимо для ввода в эксплуатацию социально значимых объектов — объектов здравоохранения, спортивных комплексов, дорог и коммунальной инфраструктуры, на возведение которых направлялись бюджетные средства. По словам Марата Хуснуллина, такая работа стимулирует развитие регионов и улучшает качество жизни граждан.

В Дагестане также ведется реализация других важных проектов в сфере здравоохранения: в 2025 году планируется строительство 43 быстровозводимых медицинских объектов, включая врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты, а также капитальный ремонт 76 зданий медицинских организаций. Кроме того, регион готовится завершить строительство первого этапа канализационных очистных сооружений в городе Буйнакске.

Правительство и Минстрой России системно сокращают количество недостроев с 2022 года с помощью федерального реестра и межведомственных комиссий. В последние месяцы полномочия президиума Правительственной комиссии расширены, включая возможность передачи объектов в собственность субъектов РФ или муниципалитетов, а также списания затрат с нецелесообразных к достройке объектов. Такая практика помогает оптимизировать бюджетные расходы и обеспечить точечное завершение необходимых инфраструктурных проектов.

Станислав Маслаков