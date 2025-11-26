Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Врио главы Аткарского района Саратовской области стал Андрей Глухов

Должность временно исполняющего полномочия главы Аткарского района Саратовской области занял Андрей Глухов. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин, передает Telegram-канал «Пул Z 64».

Уроженец Аркадакского района, Андрей Глухов, в течение последних четырех лет занимал пост первого замглавы администрации Ртищевского района. Он будет исполнять полномочия главы Аткарского района до избрания нового.

Отметим, ранее в местное собрание поступило заявление господина Бусаргина с предложением рассмотреть вопрос об отставке предыдущего руководителя муниципалитета Виктора Елина из-за утраты доверия. Решение получило единогласную поддержку со стороны депутатов.

Павел Фролов