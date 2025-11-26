Протокол о поиске экстремистского контента могут начать рассматривать 9 декабря

В Каменск-Уральске (Свердловская область) отложили до 9 декабря рассмотрение административного протокола по ст. 13.53 КоАП РФ (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним), сообщил «Ъ-Урал» адвокат Сергей Барсуков.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ранее силовики пришли к близким 20-летнего медбрата, которого судят по статье за поиск экстремистских материалов. Полицейские хотели вручить родным повестку о вызове медика в отдел полиции.

Теперь, по словам адвоката, его подзащитный болен и ему требуется некоторое время для восстановления.

До этого самого Сергея Барсукова вызвали в полицию для исправления протокола.

Напомним, о составлении административного протокола стало известно 6 ноября. По словам Сергея Барсукова, его доверитель, который работает медиком, случайно наткнулся в интернете на нежелательную информацию об украинском нацбатальоне «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) и «Русском добровольческом корпусе» (признан в России террористической организацией и запрещен). Медика задержали и вменили ему ст. 13.53 КоАП РФ (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним). На допросе он сказал, что смотрел запрещенную информацию, но делал это неумышленно.

В конце октября прошло первое судебное заседание, на котором адвокат заявил ходатайство о допросе сотрудников ФСБ и МВД. Суд принял просьбу Барсукова, но на второе заседание 6 ноября никто не явился.

Тогда Сергей Барсуков направил ходатайство о возвращении протокола для исправления неточностей. Мировой судья удовлетворил ходатайство и вернул протокол полиции.

Артем Путилов