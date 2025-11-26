В ВТБ сообщили о росте доли выездного обслуживания в Самарской области

Выездной сервис ВТБ в Самарской области показал рост за девять месяцев 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что география доставки расширилась в 2,5 раза, а количество реализованных банковских продуктов через сервис достигло 102 тыс., что на 80% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Количество пользователей, воспользовавшихся доставкой, выросло на 20% и составило 30 тыс. человек. Доля выездного обслуживания в общем клиентопотоке банка в регионе достигла 6%.

Евгений Чернов