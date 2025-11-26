В Дагестане построили 101 объект связи за три года

В Дагестане возвели 101 объект связи с 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Уточняется, что из построенных объектов 23 базовые станции введены в эксплуатацию в 2025 году. Согласно плану, до конца 2025 года на территории региона появятся еще 34 базовые станции. До окончания 2030 года запланировано строительство дополнительных 217 объектов.

Средняя стоимость одной базовой станции составляет 5 млн руб. На построенную инфраструктуру потратили порядка 509 млн руб.

Константин Соловьев