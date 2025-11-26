В Камышлинском районе выявили нарушения на местах воинских захоронений
Прокуратура Камышлинского района выявила нарушения в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества, сообщает прокуратура Самарской области.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В трех сельских поселениях находятся семь захоронений участников специальной военной операции. В нарушение требований федерального законодательства администрации поселений не установили на местах захоронений мемориальные знаки, содержащие информацию о воинском захоронении, и графические идентификаторы (QR-коды, по которым можно перейти на ресурсы в интернете и посмотреть историческую справку, видеоматериалы и другие материалы о произошедших событиях и о погибших).
Прокурор обратился в суд с исками об обязании в течение шести месяцев установить соответствующие надписи и обозначения. Суд удовлетворил требования.