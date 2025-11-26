Экс-директора школы Удмуртии осудили после гибели подростка из-за падения ворот

35-летнему бывшему директору спортивной школы в селе Сюмси вынесли приговор по уголовному делу о гибели подростка, на которого упали незакрепленные футбольные ворота, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Руководитель учреждения обвинялся в халатности (ст. 293 УК).

Это произошло 15 июля. Во время игры со сверстниками 13-летний подросток залез на футбольные ворота, после чего конструкция упала на несовершеннолетнего. Через непродолжительное время пострадавший скончался. Ворота не были закреплены противовесами. Таблички с запретом залезать на раму или сетку не было.

Директор признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сюмсинский райсуд Удмуртии признал его виновным и назначил 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, а также запретил занимать руководящие должности в сфере воспитания и досуга несовершеннолетних на один год.