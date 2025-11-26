Центробанк призвал МФО перестать навязывать дополнительные услуги

В 2025 году выросло число жалоб на навязывание микрофинансовыми организациями (МФО) дополнительных услуг. Об этом сообщил глава службы Центробанка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. Он призвал МФО отказаться от такой практики.

«Банки уже это проходили, и мы с банками проходили, они это делать перестали»,— сказал господин Мамута на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности (цитата по ТАСС).

Обращаясь к представителям МФО, он попросил «максимально быстро эти практики искоренить».

ЦБ ожидает к концу года доработки базового стандарта по регулированию продаж дополнительных услуг. Регулятор готов применять меры, если будет «какое-то торможение на этом пути».