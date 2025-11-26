Год работы вызвал вопросы

В Челябинске глава города Алексей Лошкин дал вторую большую пресс-конференцию. Первая состоялась год назад после избрания на пост мэра. На встрече 26 ноября обсудили проблемные вопросы ремонта коммунальных сетей, реализуемые проекты благоустройства и комплексного развития территорий, коррупционные скандалы и другие темы. Встреча продлилась почти полтора часа. На большинство вопросов Алексей Лошкин ответил развернуто, некоторые пообещал взять в работу, а от каких-то уклонился.

В администрации Челябинска 26 ноября прошла встреча главы города Алексея Лошкина с журналистами городских и региональных СМИ. За год работы руководителя в должности вопросов у журналистов, волнующих большинство горожан, накопилось достаточно много.

Насущной проблемой Челябинска остаются изношенные коммунальные сети. Местные жители регулярно жалуются на аварии, затяжные ремонты, отсутствие горячей воды или отопления. Глава города рассказал, что за прошедший год удалось отремонтировать более 100 км сетей.

«В начале своей деятельности я говорил, что в Челябинске более 50% сетей используются за пределами нормативного срока. И тогда я поставил команде достаточно некомфортные для них планы на 2025 год. На сегодняшний день силами „УСТЭК-Челябинск“ заменено и отремонтировано 33 км сетей, ЧКТС — 2,7 км. До конца года МУП „ПОВВ“ также отремонтирует 65 км труб»,— кратко отчитался Алексей Лошкин.

Одной из ключевых тем, поднятых на пресс-конференции, стало благоустройство города и реализация проектов комплексного развития территорий. На гостевых маршрутах все еще остаются объекты, которые не красят город. Один из них — расселенный дом №6 на Свердловском проспекте, который неоднократно горел. Его признали аварийным еще в 2018 году, но жильцы и арендаторы окончательно покинули здание только в этом году. Сейчас дом находится в запущенном состоянии — окна и двери выбиты, внутренние и внешние стены расписаны граффити, территория вокруг замусорена. Алексей Лошкин, отвечая на вопрос о сроках сноса здания, сообщил, что демонтаж тормозят судебные разбирательства с собственниками помещений.

«На первом этаже все жилые помещения в свое время были переведены в нежилые. Владельцы, которые уже и забыли, что когда-то это были квартиры, подали в суд, не согласившись с размером компенсаций. Идет разбирательство с 12 собственниками. Я рассчитывал, что к концу этого года мы эту тему в судах закроем, но определенные юридические особенности завершить процесс не позволили, поэтому он плавно переходит в первый квартал 2026-го»,— рассказал Алексей Лошкин. Он подчеркнул, что в декабре планируется изготовить фальш-завесу, чтобы закрыть «тот ужас, который там находится». На месте здания в дальнейшем появится новый жилой дом.

Продолжая тему реновации, Алексею Лошкину задали вопрос о дальнейшей судьбе «немецкого квартала» в Металлургическом районе Челябинска. Район с жилыми домами на улице Социалистической, построенными в 1940-х годах, отличается уникальной архитектурой. В 2025 году стало известно о комплексном развитии территории исторического квартала, что подразумевает снос восьми многоквартирных домов. По словам журналистов, «жильцы хотят, чтобы эти дома снесли, а горожане просят, чтобы уникальную застройку оставили».

«Я разделяю мнение горожан. Не раз сам бывал в этом квартале. Старая архитектура Челябинска мне весьма по душе. Конечно, мы будем думать об этом. Проект КРТ будет определяться предложением инвестора, его видением по развитию. Конечные рекомендации мы дадим, чтобы они отображались в будущем строительстве этой территории»,— кратко ответил глава Челябинска.

Тема благоустройства включала обновление светового потолка на пешеходной улице Кирова, строительство новой набережной от Свердловского проспекта до Северо-Крымской и реновацию площадки «Гулливер» в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина.

Алексей Лошкин признал, что световой потолок на Кировке находится в плохом состоянии. «Там покосившиеся от тяжести опоры. В текущем году мы его проредили в районе памятника добровольцам-танкистам. Это также было сделано для того, чтобы решить проблему с ненормативной передачей изображения с видеокамер. В вечернее время свечение от иллюминаций искажало картинку»,— поделился глава города. Он также рассказал, что на некоторых участках Кировки конструкцию планируют демонтировать, но где именно, пока решается.

По вопросу строительства нового участка набережной глава города поделился, что работы планировалось начать еще в 2024 году. Но коммунальные сети, примыкающие к будущей стройплощадке, оказались в плохом состоянии. Сейчас завершается работа по их замене.

Детская площадка «Гулливер» в парке Гагарина закрыта на ремонт с мая 2024 года. Работу планировали завершить в этом году, но подрядчик не уложился в срок.

«В текущем году отдельные виды работ, а именно — обустройство антитравматичных покрытий — делать в существующих температурных режимах невозможно. Подрядная организация выполнит их уже в новом строительном сезоне. Мое видение, что готовая площадка должна быть представлена жителям города в 2026 году», — выразил надежду господин Лошкин.

На встрече представители СМИ выразили сомнения в качественной реконструкции дороги на улице Братьев Кашириных и поинтересовались, планируется ли сменить подрядчика. Работы на участке от улицы Чичерина до Северо-Крымской протяженностью более 3,7 км выполняет компания «Урал-сервис-групп» по контракту стоимостью 994 млн руб.

Алексей Лошкин рассказал, что там произошел «комичный случай». «Изначально подрядная организация промахнулась по осям дороги. Сначала они установили бордюрный камень, после чего начали переставлять его. Левая сторона дороги сместилась на метр вправо»,— сообщил мэр.

По его словам, работы затянулись из-за демонтажа старых опор освещения, нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций, а также из-за переустройства порядка 200 колодцев.

«Придет новый подрядчик, который скажет, что все до него было сделано неправильно. Начнет критиковать и переделывать. Мы с вами получим дополнительные виды работ. И в итоге новая дорога на Братьев Кашириных, которая должна появиться осенью 2026 года, появится в 2027-2028 годах. Целесообразность такого действия в чем?»,— обосновал отказ от расторжения контракта с подрядчиком господин Лошкин.

На пресс-конференции не обошлось без вопроса о будущих платных парковках. В октябре этого года МКУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей» заключило контракт по цене 31,2 млн руб. с московской компанией «Городские технологии» на создание 1550 машиномест. Мэр сообщил, что администрация Челябинска планирует ежемесячно получать 12 млн руб. дохода от платных парковок. Конкретную цену размещения автомобиля на таких стоянках мэр не назвал, отметив, что «детали самого проекта находятся еще в проработке».

На вопросы журналистов о коррупционных скандалах в некоторых подведомственных администрации предприятиях Алексей Лошкин ответил весьма расплывчато. Он сообщил, что «проверки проведены» и «организуем выезд, посмотрим, что там происходит».

В том числе речь шла о задержании бывших руководителей парка Гагарина, МУП «ПОВВ», а также сговоре на рынке школьного питания с участием подведомственного комитету по управлению имуществом и земельным отношениям города «Уральского комбината питания».

Также на встрече поднималась проблема бездомных животных, регулярно нападающих на горожан. Мэр анонсировал создание муниципальной структуры, которая будет заниматься отловом безнадзорных собак и их транспортировкой в спецприемники. Планируется, что четыре бригады начнут работу с января 2026 года.

Но не только судьба бродячих животных интересовала журналистов. Алексея Лошкина спросили, будут ли предприняты какие-то действия по отношению к людям, которые предлагают за деньги сфотографироваться с совами на Кировке.

«Я возьму в проработку вопрос. Честно, об этой проблеме не задумывался»,— кратко ответил глава Челябинска.

Ольга Воробьева