Минстрой Удмуртии объяснил разрешение на стройку в ижевском Сквере космонавтов

Минстрой Удмуртии прокомментировал выдачу разрешения на строительство гостиницы в ижевском Сквере космонавтов. Поскольку территория находится в частной собственности, то специалисты ведомства не могут отказать застройщику, если тот предоставил полный пакет документов. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали в министерстве.

Фото: «КИК Антей» во «ВКонтакте»

21 ноября региональный минстрой выдал разрешение на строительство гостиницы высотой до 12 этажей на территории сквера застройщику «Регион-Инвест» (возвел вдоль набережной жилой комплекс «Ривьера парк», примыкает к участку). Это привело к возмущениям горожан в соцсетях.

«Порядок выдачи разрешений установлен на федеральном уровне, и у минстроя Удмуртии нет полномочий по корректировке этих правил. Наше ведомство лишь проверяет, соответствует ли заявка этим требованиям»,— говорится в сообщении.

Напомним, полгода назад застройщику отказали в приеме документов на выдачу разрешения. Вопрос о планируемой вырубке деревьев, посаженных космонавтами—героями СССР, на контроль поставила госкорпорация «Роскосмос». В мае несколько насаждений в сквере посадил космонавт Сергей Ревин.