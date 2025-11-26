Главе СКР доложат о мошенничестве в отношении жителей Энгельсского района

В соответствии с поручением главы СК РФ Александра Бастрыкина начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о предварительных результатах проверки сведений о мошенничестве в отношении жителей Энгельсского района и по доводам публикации. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным СМИ, в мае прошлого года в селе Красный Яр семья участника СВО оформила в аренду земельный участок. Спустя некоторое время двое граждан начали утверждать, что являются владельцами паев на эту землю и запросили крупную сумму денег. Они потребовали снести возведенный дом, если семья откажется платить.

Следственные органы регионального подразделения СКР по данному факту приступили к процессуальной проверке о мошенничестве и вымогательстве (ст. 159 УК РФ, ст. 163 УК РФ).

Павел Фролов