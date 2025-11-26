Страны G7 передали Украине больше 30 млрд евро под доходы от активов России

Страны «Большой семерки» передали Украине почти 31 млрд евро в качестве кредитов под доходы от реинвестирования замороженных российских активов. Об этом на сессии Европарламента сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Господин Домбровскис напомнил, что кредитная линия на общую сумму в 45 млрд евро была принята G7 по инициативе ЕС в 2024 году. «Украине уже поступило 30,9 млрд евро, включая 18,1 млрд евро от стран ЕС»,— сказал еврокомиссар.

ТАСС считает, что таким образом Валдис Домбровскис дал понять, что Еврокомиссия не рассматривает разморозку активов и передачу средств кому-либо. Погашение кредитов продолжится до 2042 года.