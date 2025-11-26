Жительницу Ставрополья оштрафовали на 2 млн рублей за взятку полицейскому

Верховный суд Карачаево-Черкесии оставил в силе приговор жительнице Ставропольского края, ранее осужденной за попытку подкупа полицейского для освобождения мужа от ответственности по делу о торговле наркотиками (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Виновная должна выплатить штраф в размере 2 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвиняемая полностью признала вину.

Фигурантка была задержана в ноябре 2024 года по подозрению в даче взятки сотруднику полиции в Карачаево-Черкесии в размере 3 млн руб., чтобы добиться прекращения уголовного преследования своего супруга, которого задержали по подозрению в организации незаконного оборота наркотиков на территории региона.

Супруга осужденной задержали в Карачаево-Черкесии с 30 кг каннабиса на 70 млн руб.

Наталья Белоштейн